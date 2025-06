Volver | La Tecla Nacionales 25 de junio de 2025 REVISTA QUé

La Ciudad de Buenos Aires impulsa su propio Servicio Penitenciario

Legisladores porteños debatieron la creación del Servicio Penitenciario de CABA y una nueva Ley de Ejecución Penal. El Ejecutivo busca consolidar la autonomía judicial, garantizar la reinserción y mejorar las condiciones de detención en un sistema propio y moderno.

