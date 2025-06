Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2025 EXPECTATIVAS

Mar del Plata: avanza la licitación del estadio Minella y el Polideportivo

El Municipio oficializó la apertura del segundo sobre de la única propuesta recibida para la concesión del predio. El proceso sigue en pie pese a cuestionamientos por falta de competencia, escasa información pública y una empresa creada ad hoc.

Compartir