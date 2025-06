Volver | La Tecla Municipios 24 de junio de 2025 CADENA RÍO

Rodrigo Aristimuño: “No me sorprende la decisión del gobierno nacional”

El intendente de Coronel Rosales se refirió al veto de Milei a la emergencia para los distritos afectados por la inundación. Aseguró que no recibió fondos del Suplemento único para la reconstrucción y destacó la labor del gobierno bonaerense para la asistencia.

