Kicillof dijo que “no debe haber imposiciones” para las candidaturas

El gobernador bonaerense subrayó que “no hay vetos” de cara al armado de listas y admitió que incluso Máximo podría ir en la boleta de UxP. Anticipó que convocará a una mesa política en los próximos días con la mira en una lista única, y ratificó que se mantiene el desdoblamiento electoral.

