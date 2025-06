Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2025 ECONOMIA

Una obra clave se reimpulsa con fondos provinciales

La represa del Arroyo Pergamino, será financiada por el Tesoro bonaerense. El ministro Gabriel Katopodis confirmó que se reactivó el proyecto tras rescindir el contrato anterior y que la licitación comenzará en los próximos meses.

