Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de junio de 2025 DESCONFIADOS - CADENA RIO

IOMA suma reclamos: médicos hablan de "atraso descomunal" en el valor de las prestaciones

El presidente de la Agremiación Médica Platense, Gastón Quintan, dijo que "cada vez que alguna curva se achata, se achata en relación a lo que nosotros recibimos a través de la atención de los pacientes”.

Compartir