El peronismo se mete de lleno en el armado de listas y suenan los tambores de guerra

El 19 de julio vence el plazo para la presentación de candidatos hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre y en el peronismo reina la incertidumbre. Los tres sectores más representativos de Unión por la Patria empiezan a preparar las negociaciones para el armado de listas con tensiones internas cada vez más agudas.va a fondo, elno cede y elno quiere perder terreno.Tras la masiva movilización que tuvo acomo protagonista central, el justicialismo buscará contener las demandas de diversos sectores de la sociedad y canalizarlas a través de las urnas. La provincia de Buenos Aires será el epicentro de una batalla política en la queapostará a sacar buenos dividendos de la crisis del PJ.Sin embargo,por lo que la posibilidad de que todos los sectores confluyan en la misma boleta no será fácil. Cada campamento despliega sus armas y meten presión para llegar de la mejor manera a las reuniones para intentar llegar a consensos.En las últimas horas creció el rumor sobre una posibley desde el cristinismo comenzaron a dejarla en claro. En declaraciones a C5N, el propio líder de La Cámpora dejó la puerta abierta: “. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno. No hay principios milagrosos, si tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que son los intereses de la mayoría”.También se hizo un lugar para enviar mensajes internos y lanzó: "Lo que le hace muy mal a las expresiones políticas son las ansias de protagonismo desmedido,. Hay que administrar los egos y las vanidades y poner por delante las penurias que tiene nuestro pueblo, pero sobre todo los anhelos".Las expresiones de Kirchner no cayeron bien en el kicillofismo y lo hicieron saber varios dirigentes, que ya advirtieron que. En ese sentido, indicaron que “están envalentonados porque creen que esta condena a Cristina los posiciona mejor”., en la reunión de los dirigentes del MDF que se hizo el martes en La Plata, dejó algunas consideraciones sobre el panorama electoral. Además de dejar en claro que no cambiará la fecha de las elecciones,, manifestó un intendente del interior del MDF que participó de la cumbre y consideró:. Las ansiedades carcomen a más de un alcalde en torno al armado de las listas y la preocupación que les provoca llegar de la mejor manera para defender bancas en los Concejos Deliberantes.La inquietud de los caciques kicillofistas hizo que también se cruzaran pareceres durante la movilización en apoyo a CFK el miércoles en Plaza de Mayo. Allíen un contexto adverso para el peronismo. El despliegue de una columna independiente fue vista como una señal positiva por los propios mientras esperan definiciones electorales.La decisión de La Cámpora de salir a marcar la cancha y trazar una guía para la acción causa malestar en algunas terminales del MDF, pero otras ponen paños fríos y, pero que no la ven como una propuesta que vayan a impulsar seriamente.No obstante, desde el kirchnerismo reiteran que es una de las cartas posibles a jugar y hay quienes sostienen que. Las especulaciones rondan en torno a una idea de retomar los conceptos que el diputado nacional dejó en claro en aquel acto realizado en La Plata bajo la consigna. Juntar a los convencidos y retornar a la génesis del kirchnerismo, el objetivo.La premisa podría encajar perfectamente con el discurso que dio Cristina ante más de medio millón de personas en Plaza de Mayo. “Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Y, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista”, dijo la expresidenta.El planteo que se escuchó ayer deja en una posición incómoda a Axel Kicillof y a su proyecto de las, dijo el Gobernador allá por el 2024 en unos de los primeros plenarios kicillofistas en Mar Chiquita. En los últimos días también reafirmó la necesidad de contar con su MDF para esta etapa política por lo que se esperan arduas discusiones internas.Por su parte, elmira con atención con acontecimiento y marcó una fuerte presencia callejera en la movilización histórica del miércoles. “Donde hay que estar”, afirmódesde el lugar de los hechos y luego aseguró:En el massismo dejaron en claro a su tropa que deben. La línea que bajaron es la de formar un espacio que “debe presentarse en las elecciones provinciales y nacionales con una identidad clara, bajo el nombre de ‘peronismo’, como forma de fortalecer al movimiento frente a un escenario electoral polarizado”.Por lo pronto, dejaron trascender que ya designaron a sus dirigentes para que formen parte de la comisión que buscará llegar a consensos para armar listas. Entre los nominados se encuentran el propio Massa junto conHasta el momento no hay un día fijado para que se reúna la mesa que se propuso armar hace unas semanas luego de la reunión de Kicillof con Cristina. Tampoco el kicillofismo definió a sus representantes, pero su tropa ya le dio el OK para que designe a quienes considere pertinente para ir a negociar. Por el lado del camporismo, no dieron a conocer los miembros que serán los encargados de negociar.Pasará un fin de semana largo en el que se espera que las mesas chicas de cada sector tengan sus respectivos encuentros para luego encarar la semana con definiciones. Las expectativas crecen, las presiones están sobre la mesa y la incógnita sobre el futuro se mantiene., es una respuesta que nadie se atreve a dar y todo queda en expresiones de deseo.