Amontonados y a los codazos, el peronismo bonaerense sale a la calle por Cristina

🇦🇷 MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO ~ CRISTINA LIBRE



🗓️ Miércoles 18 de junio

⏰ 10hs.

📍 Av. 9 de Julio y Estados Unidos. #CristinaLibre pic.twitter.com/zVYddIglYj — Martín Sabbatella (@Sabbatella) June 17, 2025

Es por Cristina.

Es por la democracia.

Es por la Argentina.

Es por vos. pic.twitter.com/qBvbELvZjr — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) June 17, 2025

La marcha en rechazo a la condena dey para denunciar su proscripción se llevará tendrá su epicentro en Plaza de Mayo. En ese marco, se espera que la movilización sea multitudinaria y el peronismo bonaerense tendrá gran protagonismo. Sin embargo, las diferencias internas entre las tribus no se zanjaron por lo que la muestra de unidad no parece que se sostendrá a partir de mañana., expresa el llamado que salió desde el PJ nacional luego de varias reuniones que protagonizó Máximo Kirchner con diferentes sectores del justicialismo y de otras fuerzas políticas. También fueron partícipes varios gobernadores, entre ellos Axel Kicillof.La primera muestra de tensión se dio con la decisión que adoptó laque resolvió no ir al encuentro pautado con los organizadores de la protesta. Luego dieron a conocer que ordenaron “libertad de acción” a todos los sindicatos por lo que se espera que exista una menor participación.En declaraciones a Radio Provincia, la senadora provincial y secretaria general del PJ nacional,, aseguró que la marcha será histórica y con “un mensaje claro: este gobierno tiene a un pueblo en condiciones sufrientes, como a los jubilados o trabajadores del Garrahan, y al mismo tiempo impide la libertad de la principal opositora para que la gente no la pueda elegir”.Sobre el cambio de locación de la marcha, contó que. Asimismo, habló sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de CFK y dijo que “son exageraciones, buscaron de todas maneras que Cristina fuera a Comodoro Py y lo paró la movilización. Buscan negarle la palabra política. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Lo del balcón es un chiste. ¿Cómo pretenden cortar el amor del pueblo con ella, que no la vean siquiera sonreír? Eso es imposible”.En tanto, el máximo dirigente de Nuevo Encuentro,, expresó que “la condena contra Cristina no es justicia, es un castigo político ordenado por el poder económico para sacarla del juego electoral, para impedir que vuelva a construir una Patria justa y soberana. Pero no la van a poder proscribir del corazón del Pueblo ni del centro de la política argentina”. Además, afirmó: “La quieren presa porque les duele lo que hizo y porque saben que es la única capaz de devolverle al Pueblo sus derechos; es la única que puede ponerle un freno real al desastre que está haciendo la derecha y generar una perspectiva de esperanza y crecimiento con inclusión”.“La única forma de frenar esta avanzada de la derecha es organizados y en la calle.”, concluyó el exintendente de Morón.El martes,encabezó una cumbre dely allí definió salir a bancar a Cristina y ordenó a sus dirigentes a movilizar en CABA desde las avenidas 9 de Julio e Independencia. De todos modos, desplegarán una bandera propia del sector para encolumnar a todos los sectores que se encuadran en el kicillofismo y así diferenciarse de La Cámpora.“Fue una especie de plenario primero para ponernos de acuerdo sobre la marcha quey después, obviamente, cuestiones organizativas, ya pensando más allá de esta coyuntura tan difícil”, manifestó el Gobernador. En ese aspecto, resaltó que “el Partido Judicial sigue buscando no sólo proscribir y condenar, sino, si es posible, humillar, a través de Cristina, a todo el campo popular, y disciplinar a la dirigencia. Acá estamos reafirmando la postura, las ideas y el compromiso, para seguir militando, también, de cara a las elecciones de septiembre”.El intendente de Florencio Varela,, tras el encuentro dijo aque la reunión fue para “organizarnos para acompañar y, por supuesto, repudiar todo lo que está haciendo esta justicia perversa en contra de la máxima dirigente que tiene el peronismo a nivel nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner, y de la proscripción de la misma”.“La. Aquí, claramente, hay un presidente que no se ocupa del bienestar del pueblo. Eso está clarísimo. Y es muy preocupante porque vemos en cada uno de nuestros distritos cómo va cada vez cerrando más empresas, quedando más gente fuera del sistema. Y esto nos preocupa y nos ocupa, justamente, estamos pensando en contenerlo”, detalló.Por el lado del, fuentes del espacio detallaron que concentrarán a las 13 en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí. Allí esperan el arribo de 46 micros del interior y de 270 provenientes del Conurbano. La columna estará coordinada por. Hasta el momento no se confirmó la presencia deen la movilización.Días atrás, elencabezó una reunión con 400 dirigentes de su fuerza política de todo el país. El objetivo fue analizar la coyuntura y se trazaron líneas de acción para la reorganización del espacio.En la oportunidad, Massa instó a la militancia a trabajar para “, especialmente tras el ataque judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. En ese sentido, planteó que el espacio debe presentarse en las elecciones provinciales y nacionales con una identidad clara, bajo el nombre de “peronismo, como forma de fortalecer al movimiento frente a un escenario electoral polarizado”.