El jefe que no tiene el peronismo y el desafío de mirar hacia el futuro

Raúl Timerman y Roberto Bacman dialogaron con La Tecla sobre la situación que atraviesa el justicialismo tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El panorama que trazaron sobre la principal fuerza opositora del país.

