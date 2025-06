Volver | La Tecla Nacionales 13 de junio de 2025 CONMOCION

La historia de la familia que buscaba una nueva vida en Londres y murió en el accidente de Air India

Una selfie tomada minutos antes del despegue fue el último registro gráfico antes de accidente fatal que se cobró la vida de 241 pasajeros. Pratik Joshi, su esposa Komi Vyas y sus tres hijos estaban por comenzar una etapa que, finalmente, no se pudo concretar.

