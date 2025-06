Volver | La Tecla Nacionales 12 de junio de 2025 VIRAL

“La Toretto” reabrió sus redes y mostró su nueva apariencia: el enojo de la familia de la víctima

Felicitas Alvite, la joven imputada por la muerte del motociclista Walter Armad, volvió a ser el foco de la polémica luego de una reciente actividad en su cuenta personal. Mientras cumple la prisión domiciliaria, reactivó su Instagram compartiendo algunas imágenes, causando indignación entre los internautas.

