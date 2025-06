Todo mal en el peronismo: la pelea interna se agudiza y complica el armado de listas

El peronismo bonaerense está convulsionado tras la condena a prisión y proscripción a Cristina Kirchner, pero sus demonios internos están a flor de piel. La pelea entre el kicillofismo y el camporismo no cesa y en las últimas hubo muestras de una profundización de las broncas. El cambio de escenario hace repensar la estrategia electoral y el armado de listas unitarias parece cada vez más lejos.



La centralidad que recobró CFK reposicionó a La Cámpora en los últimos días y, lejos de apaciguar los ánimos, se encargaron de hacerle sentir el rigor a Axel Kicillof tras su emancipación definitiva de su madre política. Los pases de factura estuvieron sobre el tapete y las muestras de desaprobación en la militancia kirchnerista se notaron con cánticos que le recordaban quién en la conductora en las dos visitas que hizo el Gobernador a la expresidenta en la sede del PJ nacional.



Fuentes partidarias del justicialismo hicieron notar que el primer mandatario sólo la visitó 15 minutos luego de ser condenada y que optó por no quedarse en el lugar. Desde la Gobernación bonaerense explicaron que pasó un momento para dejarle la solidaridad y el acompañamiento para luego retirarse a la sede del Banco Provincia en CABA. Allí, según contaron, se dispuso a monitorear juntos a ministros e intendentes la situación social con el objetivo de controlar de cerca las manifestaciones y cortes que se producían.



La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, salió a cuestionar el desdoblamiento en tierras bonaerense. En declaraciones a FM Futurock, dijo que “hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado” y agregó que “al desdoblar, Cristina quedó sola en esta batalla”. Luego siguió y sostuvo que “yo creo que ahora se va a empezar a ver un movimiento bastante particular en la provincia de Buenos Aires, al no poder votar la gente a su principal candidata”.



Tanto las declaraciones como las actitudes que tomaron desde La Cámpora hacia el Gobernador no cayeron bien en el kicillofismo. Si bien reconocen que forman parte de las tensiones internas producto de la disputa por la conducción, dejaron trascender el enojo por lo acontecido.



“Está todo peor que antes”, admitió una voz de peso con línea directa a Kicillof a La Tecla y sostuvo que no hubo acercamientos tras la condena a Cristina. Asimismo, remarcó que “bronca y enojo por los intentos de responsabilizar al Gobernador” por lo sucedido, en referencia a las palabras de la senadora mendocina.



Sobre si cambia la situación de la expresidenta hacia el interior del peronismo, resaltó que “Cristina seguirá siendo jefa de La Cámpora”, pero advirtió que si ese sector impulsa “continuar con el sometimiento hacia Axel será difícil llegar a la unidad”. Así dejó en claro que todo está por verse de cara al armado electoral.



Todavía no hay certezas sobre cuándo será la primera reunión de la comisión para intentar armar listas conjuntas y en el kicillofismo indicaron que aceptarán el interlocutor que disponga CFK. Tras la cumbre de Kicillof con Cristina de la semana pasada queda tela para cortar, pero insisten en que la titular del PJ nacional pidió derrotar a Milei todos juntos.



El calendario electoral se mantiene tal cual fue aprobado dicen en la Gobernación bonaerense y cuentan que sobre candidaturas no hablaron nada luego del fallo que prohibe ser candidata a la expresidenta. De esta manera, evitaron responder sobre las versiones que indican que Verónica Magario podría ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral o en su defecto a concejal en La Matanza.



Mientras tanto, los intendentes que conducen los PJ municipales y forman parte del MDF comenzaron a convocar a marchar en apoyo a Cristina. Pero avisan que tal situación no debe interferir con el armado de las listas y hacen fuerza para tener injerencia en las mismas. “Son muchos los intendentes que le quieren cortar la cabeza a La Cámpora”, comentan cerca del Gobernador y avisan que tendrán que mediar como conductores del espacio para llegar a buen puerto ante las demandas de su tropa.