Juicio Maradona: Baudry señaló que existe una mano negra detrás de la suspensión

El abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, Dr. Mario Baudry, conversó con “Desconfiados”, el nuevo programa de Cadena Rio (88.7) sobre los "intereses personales" de varios grupos de poder que jugaron en el escándalo de la jueza Makintach y terminaron dilatando el juicio. Apuntó directamente al entorno Maradona, los abogados Victor Stinfale y Matías Morla, y la obra social Swiss Medical

