Día clave en el peronismo con una cumbre convocada por Kicillof y CFK en el centro

La semana comienza agitada para el peronismo que, mientras atraviesa una guerra interna sin solución, se encuentra expectante ante las versiones de una inminente detención de Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, es que habrá una cumbre en La Plata encabezada por Axel Kicillof casi en simultáneo a la que llamó el kirchnerismo en la sede del PJ nacional. La invitación al Gobernador y la respuesta que dio.



Desde la Gobernación bonaerense confirmaron a La Tecla que se mantiene en pie la reunión con los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desde las 15. La misma había sido convocada la semana pasada antes del cara a cara que mantuvo el Gobernador con la expresidenta. De hecho, el propio mandatario provincial se encargó el domingo de recordarle a su tropa que los espera este lunes.



La jornada empezó de manera atípica con la suspensión de la habitual conferencia de prensa que brinda el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y es acompañado por miembros del gabinete para repasar actos de gestión y polemizar con el presidente, Javier Milei. Los motivos de la decisión no se conocen de manera concreta y es inevitable que se tejan especulaciones al respecto.



Asimismo, el senador nacional Oscar Parrilli realizó un llamamiento a dirigentes políticos, sindicales y sociales para encontrarse desde las 15 en la sede del Partido Justicialista nacional, emplazada en el barrio porteño de Balvanera. Allí, en Matheu 130, se esperan la presencia de referentes que en las últimas horas expresaron su apoyo a CFK y el repudio al accionar del Poder Judicial.



La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si confirma o no el fallo emitido en 2022 por el Tribunal Federal Oral N°2 contra Cristina en el marco de la denominada Causa Vialidad, que dictó una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, esta condena fue previamente ratificada por la Cámara de Casación Penal en 2024.



Desde el kirchnerismo denuncian proscripción ya que si la condena se confirma quedará detenida y no podrá ejercer cargos públicos, entre ellos, por ejemplo, ser candidata en estas elecciones. El tiempo es vital porque las listas en la provincia de Buenos Aires cierran el 19 de julio y si el máximo tribunal falla antes de esa fecha no podrá competir porque no posee fueros.



Las dos reuniones previstas para este lunes serán a la misma hora y en lugares distantes por lo que habrá atención sobre quienes vayan a cada encuentro. Kicillof fue invitado a la jornada en la sede del PJ nacional, pero dio a conocer que enviará una comisión del MDF.



La comisión que enviará el kicillofismo está compuesta por los diputados nacionales Daniel Gollan, Hugo Yasky y Juan Marino; la legisladora porteña Victoria Montenegro y el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana. No se descarta que se sumen más dirigentes al grupo.



Según pudo conocer La Tecla, en un grupo de WhatsApp donde se encuentra el Gobernador con intendentes e intendentas de Unión por la Patria se hizo la invitación para la jornada del lunes. La encargada de enviar el mensaje fue Mariel Fernández (Moreno) y la respuesta del mandatario fue que no podía asistir y que por ese motivo enviará un grupo de dirigentes.



La propuesta fue hecha “especialmente” a Kicillof y se remarcó que “en momentos difíciles debemos estar juntos” por lo que también se recordó la muestra de unidad que brindaron cuando Milei amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires.



Asimismo, ya hay intendentes del interior que se encuentran en pleno viaje hacia La Plata a la espera de novedades. Sin embargo, existe incertidumbre sobre los pasos a seguir en medio de la disputa interna en el peronismo y con la posibilidad de que CFK sea detenida.



Los límites de las tensiones internas en el peronismo se pondrán a prueba en un contexto en el que la expresidenta se encuentra acorralada por la Justicia y en el que los distintos sectores deberán expresar su posicionamiento al respecto. La chance de que una dirigenta opositora sea detenida y encarcelada excede a la vida de una fuerza en particular y engloba a todos los actores de la sociedad.



En ese sentido, la pelea entre Kicillof y Cristina tiene un nuevo capítulo en el que el movimiento de cada uno será visto con lupa. Por lo pronto, desde el Instituto Patria avisan: “Ningún dirigente necesita invitación para acercarse a acompañar a Cristina”.