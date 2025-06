Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de junio de 2025 AGENDA DE LUNES

Dilema amarillo: identidad propia o perderlo todo en la fusión con LLA

El PRO y La Libertad Avanza avanzan en un acuerdo electoral en Buenos Aires, pero crece la tensión interna: intendentes amarillos exigen mantener el control territorial, mientras el mileísmo busca imponer su sello y color violeta en la mayoría de las secciones electorales.

