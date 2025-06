Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de junio de 2025 CRISIS PESQUERA

"Colapso": gremios portuarios marchan este lunes por salarios y empleos

En medio de un conflicto que mantiene paralizado al sector, el SOMU decretó un paro por tiempo indefinido y marchará junto a la CGT local. La concentración comenzará a las 8:30 en Edison y 12 de Octubre, en rechazo al ajuste salarial y la falta de respuestas políticas.

Compartir