Nacionales 8 de junio de 2025 CAUSA "VIALIDAD"

Días clave para el futuro de Cristina Kirchner

Luego de que la ex-presidenta anunciara su candidatura a legisladora por la Tercera Sección Electoral, la ofensiva por la causa "Vialidad" recrudeció. Se especula que durante esta semana podría ser ratificada su condena.

