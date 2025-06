Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de junio de 2025 “PROSCRIPCION”

CFK en Corrientes: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir?”

La expresidenta denunció que “el poder económico hegemónico” busca proscribirla. “Me quieren presa o muerta”, dijo.

