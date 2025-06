La jugada de Cristina, las dudas en el kicillofismo y el rol de la Justicia en la interna

Luego de una jornada de versiones cruzadas y acusaciones de operaciones mediáticas se produjo un encuentro clave que comienza a marcar que la disputa interna ingresa en momentos decisivos. La cumbre entredisparó varias lecturas en las tribus enfrentadas que le ponen más picante al enfrentamiento en el peronismo. El kirchnerismo celebra la jugada de su líder y algunos sectores del kicillofismo mastican bronca.La reunión entre el Gobernador y la expresidenta finalmente se concretó durante la tarde noche del jueves y abrió un nuevo capítulo en la batalla que atraviesa Unión por la Patria. Ahora se vienenpara evaluar los pasos a seguir."Compañeros. Se produjo la reunión. Propusieron armar un grupo para ver de empezar a construir listas conjuntas.", fue el mensaje con el que Kicillof le confirmó a su tropa la cumbre con CFK.Unas tres horas antes, aproximadamente, les había contado por medio del mismo grupo deque no se había juntado con ella ante los rumores de que circularon en horas de la mañana. También les dijo que los esperaba el lunes para escuchar a todos los intendentes dely que no iba a tomar una decisión sin tener en cuenta sus planteos. Además, les detalló que en el contacto que mantuvo con Cristina pidió tener confidencialidad para ese cara a cara.Alrededor de las 21, desde la Gobernación bonaerense, detallaron que tras la reunión se resolvió conformar una comisión con representantes de distintos sectores para “intentar construir una estrategia que confluya en listas conjuntas”. Asimismo, aclararon que. De hecho, insistieron en que el lunes en la Gobernación, junto a los alcaldes que se hagan presentes desde las 15, tomarán decisiones al respecto.Las horas venideras implicaron una tormenta de dudas en varios actores del kicillofismo y hasta generó cierto enojo por lo acontecido. Es que, según pudo conocer, varias voces consultadas. Las desconfianzas comienzan a jugar también un rol clave en un capítulo clave de la disputa interna.Desde interior avisaron que comienza a permear una idea que salió desde el Conurbano y que tiene que ver con la decisión de que. La idea impulsada poren Avellaneda es barajada por otros caciques que ahora empiezan a amenazar con tal alternativa.La presión así no sólo será para Kicillof, en quién más de 40 alcaldes pusieron fichas para contrapesar a La Cámpora, sino también hacia Cristina donde muchos ponen en duda militar su lista seccional. Ya lo dejó en claro(Ensenada) con sus explosivas declaraciones y las que también se sumó(Berisso).Desde el kirchnerismo el panorama aparece con algarabía y euforia desde el lunes, cuando su jefa apareció casi en cadena nacional para anunciar su candidatura a diputada por la Tercera Sección. Caracterizan que Cristina recobró centralidad y que ahora le pasó la responsabilidad a Kicillof en torno a -o no- la tan mentada unidad., quien deberá tomar una decisión al respecto.“Estamos con la tranquilidad de que la movida de Cristina la puso en la centralidad y ratificó su liderazgo”, sentenciaron a este medio desde el cristinismo. En esa línea, expresaron queporque no hay elecciones primarias ni internas partidarias para definir candidaturas.Entonces, explicaron que. Luego, no se olvidaron de uno de los coroneles de Kicillof y lanzaron:Por el lado delse mantienen expectantes ante la disputa entre Cristina y Kicillof, pero ya planifican sus próximos pasos. En medio del clamor por una candidatura de, el tigrense ya juntó a su tropa y bajó línea de cara a los tiempos que corren. Evitar entrar de lleno en la guerra y enfocarse en problemáticas vinculadas a la situación económica nacional y poner atención en el eje seguridad.Por lo pronto,con la intención de escuchar tanto las demandas de la sociedad como los planteos de los dirigentes de su partido. Hay quienes lo impulsan como postulante a diputado provincial por la Primera Sección y otros lo ven como diputado nacional.Los rumores cada vez más fuerte sobre una inminentejuegan un papel importante en el armado del peronismo. La posibilidad de que quede detenida cambiará el panorama social y político por lo que tiene en vilo a todos los sectores. Incluso, señalaron desde Instituto Patria y agregaron que “puede salir en cualquier momento” la decisión del máximo tribunal. Sin embargo, contaron que en el Gobierno nacional “algunos creen que es mejor que vaya detenida y otros no”.