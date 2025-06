Volver | La Tecla Nacionales 6 de junio de 2025 UNA CARRERA CONTRARRELOJ

Un fallo apresurado de la Justicia podría interrumpir los sueños electorales de Cristina

Luego de que la Corte Suprema rechazara la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal puede avanzar en la llamada causa “Vialidad”. De no haber fallo en su contra antes del 19 de julio la exmandataria podría presentarse sin problemas.

