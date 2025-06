Volver | La Tecla Nacionales 6 de junio de 2025 “LUZ AMARILLA”

No hay plata: es récord la morosidad en el pago de las tarjetas de crédito

El latiguillo que utilizó el Presidente en los inicios de su gestión ha hecho mella en los hogares de Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la morosidad en el pago de los resúmenes tarjetas de crédito, cuotas de préstamos y cheques personales aumentó y tocó niveles récord.

