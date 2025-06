Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2025 REVISTA QUé

Después de la derrota, Jorge Macri tomó nota y anunció nuevos cambios en CABA

Jorge Macri anunció una nueva etapa tras la derrota electoral del PRO, con foco en orden, cuidado integral, movilidad, cultura y reforma del Estado. Asumió la desconexión con los vecinos y llamó a liderar con decisión. Las internas y la crisis económica desafían su plan para recuperar la confianza porteña.

