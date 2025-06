Volver | La Tecla Nacionales 5 de junio de 2025 "PRECARIZACION"

ATE convocó un paro nacional en los hospitales de todo el país

Tras el fracaso de la audiencia conciliatoria entre el Gobierno y los trabajadores del Hospital Garrahan, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de salud, que comenzará a partir de la medianoche del jueves. Habrá cese de actividades, asambleas y movilizaciones en hospitales y otras instituciones de todo el país.

