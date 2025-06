CFK vuelve al ruedo: toda la carne al asador y las implicancias de su lanzamiento

La expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, oficializó su candidatura como legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral, de cara a las elecciones que se celebrarán en septiembre en la provincia de Buenos Aires.





Según expresó la propia exmandataria, su postulación tiene como objetivo garantizar un triunfo del peronismo en el principal distrito electoral del país. De forma inmediata, su equipo de comunicación lanzó el primer spot de campaña, en el que se establece una confrontación directa con el presidente Javier Milei. Asimismo las calles ya muestran los afiches con el nombre de CFK.

“Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye”, afirma la voz en off de la pieza audiovisual, que fue difundida al día siguiente del anuncio oficial de la candidatura. En simultáneo, las calles de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense amanecieron empapeladas con afiches que llevan la firma de la exvicepresidenta.

El video, que tiene una duración de poco más de un minuto, comienza con un breve repaso por la trayectoria política de la actual titular del PJ, y busca justificar su decisión de presentarse como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires.



🌹 Cristina no promete milagros. Sostiene convicciones.

“No hay cargos menores cuando se trata de representar al pueblo.”



Está donde siempre estuvo: del lado del pueblo, con la palabra firme y marcando el rumbo político para salir de tanta crueldad. #Cristina2025… pic.twitter.com/zARySPaZL4 — Lorena Pokoik 🇦🇷 (@lorepokoik) June 3, 2025

Los consultores Carlos Germano, Marcos Novaro y Julio Burdman dialogaron con La Tecla tras el anuncio de la expresidenta y titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, quien confirmó su candidatura a diputada por la Tercera Sección electoral para las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. Analizaron las implicancias políticas de su postulación, el impacto que tendrá en la interna peronista, la nacionalización de la contienda electoral y los efectos tanto positivos como negativos que podría generar.En primer lugar, Germano señaló que, de alguna manera, la decisión de Cristina no fue del todo sorpresiva: "De alguna manera ella lo venía diciendo de manera privada, pero Cristina siempre se caracterizó sin tantas diferencias entre lo privado y lo público. Un mérito que tiene kirchnerismo es de guardar las ideas hasta el final sin que se filtre nada. Ese fue uno de los capitales en su construcción política. Cristina le contestó a Axel Kicillof y su anuncio tuvo más repercusión que el plenario del sábado y políticamente hubo una repercusión muy fuerte".En ese sentido, el analista consideró que el anuncio también tuvo un fuerte contenido estratégico, ya que “marcó claramente que no está de acuerdo en desdoblar las elecciones, que es un error estratégico de la política, porque si pierde el 7 de septiembre es muy difícil de revertir para octubre y es un mensaje no menor".Asimismo, Germano puso énfasis en las tensiones internas dentro del peronismo bonaerense y cómo la candidatura de la exmandataria redefine los liderazgos: "El peronismo en la provincia está roto, pero Cristina al decir que va de candidata marcó las reglas de juego y empieza a condicionar a Kicillof. Cuando Carlos Bianco dijo que 'hay que levantar la mano como sea y hay que decirle que sí al gobernador', como si fuera Kicillof el líder del peronismo, eso cayó muy mal, y al decir que va de candidata le pegó en la línea de flotación al liderazgo que Kicillof quiso marcar. Por eso van a tener que trabajar mucho para llegar de la mejor manera al 7 de septiembre".De acuerdo con Germano, el anuncio de Cristina representa un punto de inflexión dentro del movimiento: "Lo de ayer marcó un antes y un después en esa interna, porque Cristina está viva, juega e impone reglas de juego. Este fue el mensaje claro de ella respecto al lanzamiento como futura líder del peronismo y con proyección al 2027 respecto al acto del sábado".Además, el analista subrayó el peso específico que Cristina mantiene en la Tercera Sección electoral, donde su imagen conserva una alta adhesión: “En la Tercera, Cristina es una figura que tiene una empatía muy fuerte, porque es la sección donde mejor mide, tiene margen y para algunos dirigentes como Fernando Espinoza y Verónica Magario van a tener que trabajar mucho, porque Cristina caminando La Matanza recoge muchas adhesiones porque es una figura muy competitiva".Por otro lado, Germano advirtió sobre los riesgos de la estrategia adoptada, al señalar que: "Como contra, ella ratifica la estrategia del Gobierno nacional de 'Libertad o kirchnerismo', y la figura de Cristina lo potencia y va a pasar lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires, que se va a polarizar y va a ser una elección nacionalizada, por eso va a ser importante el acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO".También hizo su análisis el consultor Marcos Novaro, quien señaló que la decisión de la exmandataria no se trata de una jugada de fuerza, sino de necesidad política: “Cristina está obligada a competir porque está perdiendo el control del distrito. Entonces, no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad”.Además, Novaro explicó que los intendentes tienen una lógica distinta, más centrada en sus territorios, lo cual la aleja de las necesidades estratégicas del kirchnerismo: “Cada vez más los intendentes buscan hacer una elección lo más puntual posible a sus municipios y desdoblar tiene esa intención. Los intendentes creen que pueden hacer algo diferente que la Ciudad de Buenos Aires porque hay más localismo. Los votantes suelen ser más localistas que en la Ciudad y por eso sostienen el desdoblamiento. Cristina, igual que Milei, saben que el desdoblamiento va en contra de ellos y en eso está de acuerdo con el presidente”.En ese marco, el analista advirtió que la estrategia del desdoblamiento podría beneficiar a los intendentes, pero perjudicar a los sectores vinculados directamente con la expresidenta: “El desdoblar tal vez salva a los intendentes, pero no salva a las listas de las que depende principalmente el camporismo. La gente de Cristina necesita provincializar la elección y después va a necesitar nacionalizar la elección en octubre. Si los intendentes están en contra suya y sobreviven, y la lista de Cristina, las listas provinciales, hacen una elección mala, obviamente Kicillof la paga, pero los socios de Kicillof son los intendentes”.Por consiguiente, Novaro consideró que Cristina necesita mostrar un buen resultado en las elecciones provinciales para evitar que otros actores dentro del peronismo, como los gobernadores, repliquen la estrategia de los intendentes y se despeguen de su figura: “Cristina necesita una elección provincial decente para que después los gobernadores no le hagan lo mismo que le están haciendo los intendentes. Salvarse ellos y abandonar las listas nacionales, o pactarlas con Milei, o hacer un doble juego, que es lo que muchos gobernadores van a querer hacer, que es estar bien con Dios y con el diablo, poner una pata en cada lista. Muchos gobernadores están mirando la elección provincial a ver qué es lo que está pasando y por eso Cristina necesita protagonismo”.Finalmente, el analista advirtió sobre las posibles consecuencias de un mal desempeño electoral de la expresidenta, tanto para ella como para el escenario político nacional: “Si ella hace una elección mala, creo que en octubre va a haber desbandada. Le va a pasar un poco lo que le pasó a Macri y la ola de rechazo para que se jubile va a ser grande. Y creo que es un problema también para Milei, porque derrotar a Cristina finalmente puede ser un gran éxito, pero también un problema porque un peronismo disperso termina de estar disponible para que otros traten de conducirlo y pueden aparecer adversarios mucho más complicados para Milei de lo que es Cristina. Ella sigue siendo un adversario, digamos, de cierta forma conocido y predecible”.Por su parte, el consultor Julio Burdman analizó: “Creo que ella tiene ahí, por el momento, buenas chances de hacer una buena elección porque ella tiene su mayor nivel de aceptación y popularidad”.En esta línea puntualizó que “además que es una sección en la que los principales gobiernos municipales son peronistas, están alineados con ellos, con Kicillof. Pero creo que si ella es la candidata ahí, va a ser difícil que no la acompañen a ella. No sé, por ejemplo, no sé qué haría ahí Espinoza de la Matanza, no me imagino que ahí el kicillofismo produzca una alternativa. Y además creo que, por lo menos por ahora, La Libertad de Avanza no tiene un buen referente para enfrentarla en la sección”.Asimismo, agregó: “Creo que eso le da una posición sólida frente a otras situaciones del peronismo en la provincia. La media provincial, o sea, el agregado provincial puede ser también muy complicado para el peronismo porque hay un avance fuerte de La Libertad Avanza en muchos lados”