Kicillof tuvo su banquete con intendentes y prepara la birome con miras a las elecciones

La semana comenzó con una gran sonrisa para el kicillofismo después de lo que fue el acto protagonizado en La Plata y ya miran hacia el cierre de listas.encabezó este lunes un almuerzo con los ministros e intendentes del Conurbano afines para analizar los pasos a seguir. El cristinismo se mantiene alerta y resiste los embates.El lunes se presentó movido en la Gobernación bonaerense con la habitual conferencia de prensa del ministro de Gobierno,, que en esta ocasión estuvo acompañado por su par de Desarrollo de la Comunidad,, y el director general de ARBA,. Allì se anunció la firma de un convenio con el Correo Argentino para desarrollar la logística integral de las elecciones del 7 de septiembre.Momentos antes de comenzar la rueda con periodistas, pautado para las 9.30, en el patio del edificio se observaban movimientos con. Las bolsas de carbón que comenzaron a bajar de autos los empleados del lugar llamaron la atención y las especulaciones se abrieron entre los presentes. Minutos después se hizo presente el aroma a humo en el ambiente que presagiaban los fierros calientes de alguna parrilla que se preparaba para recibir jugosas piezas gastronómicas.Los primeros en llegar fueron los ministros más cercanos a Kicillof entre ellos(Economía),(Seguridad),(Secretaria General), que se sumaron a Bianco, Larroque y Girad, entre otros. El encuentro con los funcionarios es habitual que se lleve a cabo los lunes con el objetivo de repasar aspectos de la gestión y trazar perspectivas en ese sentido.Sin embargo, pasado el mediodía tras la reunión de gabinete, empezaron a arribar los intendentes del Conurbano a la Residencia del Gobernador. Así la mesa se conformó con. También fueron de la partida, dijo uno de los ministros presentes y agregó que “superó las expectativas”. Luego se retiró rápidamente mientras salían de la Residencia el resto de los asistentes con los resabios en el ambiente del asado que almorzaron junto al Gobernador.Otro de los presentes detalló aque “hicimos una evaluación política después del acto del sábado, en el que todos los intendentes dijeron estar sorprendidos por la convocatoria de 40 mil personas”. Asimismo, admitió quey aclaró que no sólo en el aspecto organizativo y logístico, sino también en el “plano político”. Así buscan plantarse con mejores condiciones luego del llamado que hizo Kicillof a construir un frente con lapara las discusiones que se vienen.No obstante, dio a conocer que hasta el momento no hay puntos de contacto entre los principales dirigentes del peronismo, pero no se mostró preocupado por tal situación. A su vez, indicó que por el momentoComo ya contó este medio, en el cristinismo renuevan los cuestionamientos hacia el despliegue realizado por el MDF y no ahorran en críticas tras el acto del sábado en la capital bonaerense., sentenciaron. En ese aspecto, resaltaron que “no hay nada novedoso en ese acto, juntan gente, todo aparato. Nosotros hasta ahora no nos propusimos juntar gente, sino sectorizar para poder relevar las demandas de y pensar qué construir a partir de esas demandas”.Para completar, lanzaron: “. De esta forma, las tensiones lejos están de resolverse y el consenso parece difícil de encontrar en la actualidad.Por su parte, durante la mañana, Larroque expresó que “lo del sábado obviamente tiene que ver con un camino, un recorrido, que no comenzó la semana pasada”, y agregó que existe “una situación donde hemos tocado fondo en una crisis, podría decir, la más profunda de la historia del peronismo”. Asimismo, resaltó que “son iniciativas que nosotros lo entendemos como un humilde granito de arena en el, que es lo que necesita nuestra gente”.