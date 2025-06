Volver | La Tecla Municipios 3 de junio de 2025 CONTRA LAS CUERDAS

Juez frenó una sesión para debatir la suspensión de un intendente y lo salvó del off side

Una decisión judicial de último momento impidió que el HCD de Navarro sesionara esta noche para tratar los explosivos resultados de la Comisión Investigadora de Salud. De esta manera, el intendente Facundo Diz logró postergar la sesión.

