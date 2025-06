Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Elecciones: la encrucijada de los gobernadores dialoguistas

Los mandatarios tienen el dilema de sostener el vínculo con Nación, pero también pelear por las bancas que fueron clave este año. La estrategia consensuada para acentuar la polarización

