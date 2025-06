Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2025 ANUNCIO

Cristina confirmó que será candidata por la Tercera

La expresidenta ratificó lo que se alentaba desde el kirchnerismo: “bajará” al territorio bonaerense para postularse por la tercera sección electoral y así buscará garantizar un triunfo del peronismo en su bastión más importante. También criticó el desdoblamiento decidido por Kicillof.

Compartir