Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2025 VARIEDAD FAMILIAR

La tía de un intendente peronista se sumó a LLA

La exsenadora Leonor Granados, hermana de Alejandro, padre y antecesor del actual jefe comunal, anunció su pase a las filas libertarias. Antes había militado en el massismo.

Compartir