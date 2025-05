Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de mayo de 2025 EN MORENO

Máximo hizo rancho aparte y lanzó duros cuestionamientos en el Congreso sobre Ecología y Justicia Social

Máximo Kirchner participó en Moreno del Congreso “Cuidar la casa común” junto a Mariel Fernández, Daniela Vilar y Leonardo Grosso. Cuestionó al gobierno nacional, defendió la agenda ambiental y llamó a unir acción política con la palabra para recuperar la confianza social.

