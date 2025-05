Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de mayo de 2025 EN LA PLATA

Kicillof: "La discusión no es un lugar en la lista, es un lugar en la historia"

El gobernador dio el puntapié de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre con un multitudinario acto en la ciudad de La Plata. En su discurso hizo un pormenorizado análisis de la situación social y económicas con cuestionamientos a la gestión libertaria, además convocó a todos los sectores a un frente.

