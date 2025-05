Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de mayo de 2025 RUPTURA

Ni con vos, ni con vos: los Passaglia lanzan su sello y desairan a PRO y LLA

El intendente de San Nicolás anunció que se desmarca de los dos espacios que negocian una alianza. Se presentará con boleta corta bajo el nombre de su nuevo partido "HECHOS".

