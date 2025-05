La foto de Kicillof con intendente cristinista que sorprendió en medio del fuego cruzado

La pelea en el peronismo no cesa y se encuentra en el momento más complejo en la provincia de Buenos Aires. En este marco, sorprendió el encuentro que protagonizó Axel Kicillof con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo alineado con Cristina Fernández de Kirchner.



En la jornada del martes el Gobernador llevó a cabo diversas reuniones y entre ellas se destacaron la que realizó dos con jefes comunales de Unión por la Patria. No obstante, generó más curiosidad la presencia de un cacique del Conurbano y se dispararon las especulaciones.



Kicillof recibió en su despacho a Menéndez y quedó registrado con una foto que el alcalde compartió a través de sus redes sociales. "Me reuní con nuestro gobernador Kicillof para seguir avanzando en una agenda común que mejore la vida de nuestros vecinos y vecinas", contó.



Autopista Presidente Perón que el Gobierno Nacional ha abandonado, también de obras de infraestructura claves para Merlo y una gran entrega de escrituras que se viene, acercando a muchas familias al sueño de la casa propia".



"Seguimos trabajando en equipo, con compromiso y con la Provincia, para que Merlo crezca con más derechos y más oportunidades", finalizó el intendente.











De todos modos, luego prevaleció cierto hermetismo sobre la reunión y las especulaciones los charlado en cuando a la situación política no faltaron. Sabido es que el "Tano" se encuadra en el cristinismo y hasta forma parte del Consejo Nacional del PJ conducido por Cristina Kirchner. A su vez, es uno de los dirigentes que no expresa cuestionamientos públicos hacia el Gobernador y se muestra optimista sobre el futuro de la coalición.



El equilibrio puesto en práctica por el alcalde, sobre todo en un momento en el que el fuego cruzado entre las tribus se encuentra en su punto más álgido, no dejó de llamar la atención. Hay voces que analizan la necesidad que presentan varios alcaldes de sostener su distrito políticamente y en el plano de la gestión.



En un contexto de ajuste implementado por el Gobierno nacional el impacto en las arcas municipales se siente como así también en las necesidades que se incrementan en los sectores más vulnerados. Asimismo, la posibilidad de una ruptura en el peronismo es una preocupación en más de un jefe comunal ya que pone en peligro la estabilidad política y la pérdida de bancas en los Concejos Deliberantes. Por eso, mantener vínculo directo con Kicillof se torna cada vez más imprescindible para los mandamases.



Horas antes, el Gobernador se juntó con el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, en donde también repasaron acciones de gestión. El alcalde ligado al camporismo venía de visitar la Casa Rosada y mantuvo un encuentro con el presidente, Javier Milei. La situación del distrito tras la inundación requiere de inversión para revertir la emergencia.



"Repasamos la situación actual, las obras en marcha, las licitaciones en curso y la planificación futura para consolidar la recuperación de Bahía después de la catástrofe", dijo Susbielles. Además, añadió: "Gracias gobernador por su compromiso constante con los bahienses".