Argentina a pico seco: por la recesión, Quilmes para su planta central y adelanta vacaciones

Ante una profunda recesión, Quilmes prepara un párate de su planta central en el conurbano. En este contexto, se adelantan vacaciones y se recortan haberes. En el primer trimestre de 2025 las ventas en supermercados registraron una caída del 9%.

