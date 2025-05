Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de mayo de 2025 ZONA DE CONFLICTO

Las legislativas recalientan a la política: fracturas, alianzas y el avance libertario

Con el peronismo dividido y la UCR en tensión, el PRO y La Libertad Avanza se posicionan para conformar un frente común en la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, los movimientos locales anticipan una campaña marcada por reacomodamientos, liderazgos en disputa y estrategias de poder.

