Un gran armado de centro: unidos, no amontonados

El bloque Unión, Renovación y Fe, con 9 diputados y 3 senadores, busca consolidar una fuerza de centro. Fabián Luayza propone un frente amplio sin atarse a un solo partido, abierto a sectores como el radicalismo y el peronismo no K, para construir una verdadera alternativa política.

