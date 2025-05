Volver | La Tecla Nacionales 30 de mayo de 2025 CONTINUA EL PARO

Punto muerto: fracasó la reunión entre el Gobierno y residentes del Hospital Garrahan

Los profesionales de la salud se reunieron con el Ministerio a cargo de esta área, sin embargo no prosperó ninguna solución. Los médicos recrudecen la medida de fuerza en reclamo de salarios dignos.

