Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2025 TODO ROTO

Interna ATR: siguen los roces en el peronismo previo al lanzamiento del MDF

En vísperas al acto del Gobernador en La Plata, dirigentes cercanos a Kicillof volvieron a encender la interna interminable dentro de Unión por la Patria.

Compartir