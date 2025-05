Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2025 ATOMIZADOS

Los disidentes de Unión por la Patria que aglutinan enojos varios

Los intendentes del Conurbano díscolos del peronismo buscan alternativas con la intención de armar una estructura propia de cara a las legislativas. Las conversaciones que sostienen para integrar un espacio amplio.

