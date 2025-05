Cristina le mandó un mensaje a Kicillof y crece la incógnita sobre el PJ bonaerense

Las derrotas que cosechó el peronismo en las primeras elecciones provinciales encendieron las alarmas en elnacional yconvocó a la tropa para evaluar la situación. La bajada de línea impactará en la provincia de Buenos Aires mientras crece la incógnita sobre los pasos a seguir decomo conductor del justicialismo bonaerense.La reunión del Consejo Nacional que encabezó CFK sirvió para enviar un mensaje aen medio del enfrentamiento político que sostienen. La posibilidad de una derrota anteen territorio bonaerense parece más que concreta y es un punto que preocupa a los distintos sectores de Unión por la Patria.Entre las claves analizadas en la cumbre realizada el martes por la noche en CABA resaltó el gran nivel deen los comicios y se trazó la tarea de combatir la apatía del electorado. La presidenta del PJ nacional fue clara ycon el objetivo de que la ciudadanía vaya a votar en las elecciones.Otro punto que se balanceó fue el impacto delque, según caracterizaron, ayudó a las derrotas del peronismo. De todos modos, se desmintió enfáticamente algún pedido hacia Kicillof para que unifique los comicios provinciales con los nacionales. “Nosotros. No se le ha pedido a nadie, a ningún gobernador, que modifique sus decisiones”, explicó la senadora provincial,. Asimismo, contó: “Algunos compañeros dirigentes de las provincias hablaron de la experiencia del desdoblamiento de sus provincias, de las consecuencias que había tenido. Dijeron que el desdoblamiento, obviamente, le hace perder fuerza al proyecto nacional federal”.En concreto, el mensaje a Kicillof se traduce en un “yo te avisé” ante la posibilidad latente de una doble derrota en las urnas. Elen términos de estabilidad económica hacia octubre y la baja participación de las elecciones, son dos factores que pesan en la evaluación del panorama.En este marco, crece el interrogante sobre el rumbo que adoptará el Partido Justicialista bonaerense conducido por Máximo Kirchner.. Fuentes consultadas por, entre ellos consejeros, de los diversos sectores dieron a conocer que no existe ningún movimiento al respecto.Latiene en vilo a Unión por la Patria en un contexto en el que la unidad del espacio parece más que difícil de sostenerse en la actualidad. No son pocos los que afirman que, pero al mismo tiempo no dejan de reiterar que buscarán caminos para llegar a consensos.Según el nuevo calendario electoral provincial el 9 de julio vence el plazo para el reconocimiento de alianzas y el 19 para la oficialización de listas. Si bien falta tiempo, tampoco hay certezas sobre elpara definir su política de coaliciones y acuerdos con otros partidos.Al parecerya que, ante las consultas realizadas, eligen no responder o restarle importancia. Desde la conducción partidaria se muestran activos con diferentes actividades en las que remarcan que Cristina es la conductora y emerge el clamor por su candidatura.El fin de semana Máximo Kirchner desembarcó en La Matanza, un territorio con el que La Cámpora sueña con gobernar y lo enfrenta al tándem. Allí estuvo acompañado por el diputado, Facundo Tignanelli, en un plenario de las 62 Organizaciones Peronistas.Por su parte, desde elpreparan jornada con la militancia para este sábado 31 en el camping de UPCN en La Plata. Llevarán a cabo un plenario con mesas temáticas y Kicillof será el orador para cerrar el acto que se prevé como una demostración de fuerza territorial.“Vamos a lanzar el Movimiento Derecho al Futuro y después vamos a convocar a la construcción de un frente al que vamos a invitar al PJ, vamos a invitar ay vamos a invitar también a radicales enfrentados con Milei y al PRO que entienda que el camino no es Milei”, lanzó un miembro de peso en el. La invitación no es ingenua, buscan plantarse como el polo de referencia de lo que hoy es Unión por la Patria y ampliarlo a otros sectores.Mientras tanto el fuego cruzado no cesa mientras Kicillof sostiene que “es algo que suele resolverse el último día”. El diputado cristinista, realizó declaraciones en 221 Radio y disparó:. Por su parte, el ministro de Gobierno,, en diálogo con La Red, aseguró: “No me consta que estén teniendo contacto Kicillof y Cristina, no están hablando hace un tiempo., tenemos que sentarnos a hablar y debatir si es unidad o si es una estrategia política”.El clima en el peronismo está espeso y enmarañado con un pronóstico incierto mientras La Libertad Avanza busca ganar terreno. Lacomenzará a marcar el futuro del justicialismo hacia el 2027 y hay varios dirigentes que evalúan cada vez más factible una derrota ante la ola violeta. Los cañones por ahora están puestos en cómo imponerse en la batalla interna y la pelea con Milei se encuentra en un segundo plano.