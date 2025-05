Volver | La Tecla Nacionales 26 de mayo de 2025 TREMENDO

Tenso momento entre Emmanuel Macron y su esposa: la cachetada que se volvió viral

El mandatario fue abofeteado por Brigitte antes de descender del avión, llamando la atención de los presentes. El clip fue registrado por las cámaras de televisión que se encontraban en el lugar.

Compartir