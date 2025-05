Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de mayo de 2025 GRÁFICA

El clamor de Sergio Massa y la expectativa de los intendentes que no están en el MDF

Mientras el Frente Renovador ruega por la unidad dentro de Unión por la Patria, algunos alcaldes fogonean la libertad de acción si no hay acercamiento entre Kicillof y Cristina Kirchner

Compartir