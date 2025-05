Volver | La Tecla Nacionales 22 de mayo de 2025 NUEVO REGIMEN

El Gobierno anunciará los cambios para liberar el uso de "dólares del colchón"

Los encargados de dar los detalles de las medidas serán el ministro Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni. Según adelantó el propio Javier Milei, los cambios apuntan a permitir que se puedan “usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada".

