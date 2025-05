Volver | La Tecla Nacionales 21 de mayo de 2025 YA ES COSTUMBRE

Nueva represión con gases y golpes en la marcha de jubilados

Efectivos policiales, de Gendarmería y de Prefectura avanzaron sobre los manifestantes. Arrojaron gas lacrimógeno a los rostros. Un periodista y un sobreviviente de la dictadura resultaron heridos.

