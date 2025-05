Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2025 ¿SI O NO?

Ritondo empuja para armar un frente con libertarios en tándem con intendentes

Luego del triunfo libertario en la Ciudad de Buenos Aires, los referentes del PRO bonaerense insisten en conformar una alianza con el fin de derrotar al peronismo en la madre de todas las batallas.

