Buenos Aires 20 de mayo de 2025

Larroque dijo que la candidatura de Cristina "puede generar dificultad" si no es consensuada

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad le marcó la cancha a la organización que lidera Máximo Kirchner y dijo puso reparos a la propuesta para que la expresidente se postule. Además pidió que La Cámpora acompañe a Axel Kicillof.

