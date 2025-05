Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2025 SIGA SIGA

Criptogate bajo la alfombra: Milei eliminó la unidad que investigaba la estafa con $Libra

A través de un decreto, el Ejecutivo disolvió la UTI, creada tras el escándalo por la memecoin promocionada por el propio Presidente. Consideró que dio "cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada". Comisión $Libra, la última carta de la oposición.

