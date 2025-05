Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de mayo de 2025 PARITARIAS

Los judiciales dijeron “Sí” y la Provincia logró acordar salarios con todos los sectores

El gobierno de Kicillof logró el visto bueno del último sector de estatales con el que faltaba acordar y se procuró un respiro por dos meses, aun con el descontento de un gremio docente que no aprobó la oferta.

Compartir