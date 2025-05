Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de mayo de 2025 A CIELO ABIERTO

El peronismo toma nota de la elección porteña sin dejar de lado el internismo

El triunfo de La Libertad Avanza en CABA repercutió en la provincia de Buenos Aires y genera lecturas variadas. Los pedidos del cristinismo mientras el kicillofismo prepara un acto masivo para mostrar su poder de fuego.

