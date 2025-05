Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de mayo de 2025 PELUCAS PARA TODOS

Post batacazo libertario, desde LLA le abren las puertas a los PRO que “piensan parecido”

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que "las puertas están abiertas para los que piensan muy parecido". "Le habrá quedado claro (al PRO) que ir separados no tiene ningún sentido", desafió el funcionario.

